Один человек пострадал при столкновении четырех машин на 2-ом километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

2-ой километр МКАД Карта всех событий

На 2-ом километре МКАД (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) столкнулись четыре автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 18 января.

По предварительным данным, пострадал один человек.

— Движение перекрыто по левым и двум средним полосам в двух направлениях. Дорожная ситуация в районе ДТП существенно осложнена — рекомендуем выбирать пути объезда, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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18 января на юго-востоке столицы столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой помощи. Авария произошла днем на пересечении Краснодонской и Ставропольской улиц. В результате ДТП карета скорой помощи завалилась на бок. По данным пресс-службы МВД, пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга. Водитель легкового автомобиля не стал дожидаться, пока люди пройдут по пешеходному переходу, и проехал сквозь толпу, сбив несколько граждан.