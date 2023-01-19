Крещение в столице в 2023 году стало самым теплым за последние 15 лет

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В Москве 19 января текущего года стало самым теплым за последние 15 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха по состоянию на 12:40 по московскому времени составляла 2,3 градуса выше нуля.

— Рекордное значение для 19 января за все 145 лет наблюдений отмечалось в 2007 году и составляло плюс 6,3 градуса, — сообщил специалист.

Вильфанд подытожил, что тепло в городе в этом году связано с поступлением воздуха со Средиземного побережья Африки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. Однако температурные показатели не опустятся ниже минус 3–5 градусов. По его словам, аномально теплая погода, которая наблюдается сейчас в столице, закончится уже в первый выходной день. Так, в пятницу, 20 января, в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой дождь.