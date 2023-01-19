Иностранцы похитили мужчину в Подмосковье и потребовали 30 тысяч долларов США

Фото: Пресс-центр МВД России

Двое злоумышленников похитили мужчину в Подмосковье и потребовали выкуп в размере 30 тысяч долларов США. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 19 января.

По ее словам, похищение произошло 7 января. Двое иностранцев встретились со своим знакомым, избили его и насильно посадили в машину. После этого злоумышленники отвезли земляка в подмосковный город Балашиху, где стали требовать вернуть им вымышленный долг. Когда мужчина отказался, его снова избили и сделали несколько фотографий с ним. Снимки разослали знакомым и родственникам потерпевшего, добавив к фотографиям требования выкупа в размере 30 тысяч долларов США.

Один из родственников похищенного, получив сообщение, обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных действий 10 января злоумышленников задержали возле одной из столичных гостиниц. В тот же день потерпевшего освободили.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд арестовал фигурантов.

Другое похищение произошло на северо-востоке столицы. Четверо мужчин схватили пострадавшего у жилого дома на улице Коненкова, затолкали в машину и увезли. За освобождение пленника они потребовали 100 тысяч рублей.