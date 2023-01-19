Нюд, стразы и наклейки: названы основные тренды маникюра в 2023 году

Фото: depositphotos

Комфорт, легкость и минимализм в 2023 году будут важны во всем, что касается стиля: от одежды до ногтей. Как рассказали эксперты, маникюр не должен выделяться на общем фоне. Дизайнеры предлагают обратить внимание на натуральные лаки, спокойные оттенки и классические покрытия.

Специалисты отмечают, что телесные ногти выглядят стильно, дорого и гармонируют с любым нарядом. Их можно дополнить минималистичным дизайном: блестками или стразами.

В моду вошли наклейки для ногтей. Они не только упрощают жизнь мастера, который не любит рисовать, но и экономят время.

В моде остается французский маникюр, но не обязательно использовать прозрачный и белый цвета. Оформите кончик черным, красным или темно-зеленым, а основную часть ногтя покройте нейтральным нюдовым оттенком, передает издание «Профиль».

Эксперты онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» выяснили, в каких городах России женщины могут позволить себе чаще обращаться за услугами мастера маникюра, и вычислили индекс для этой процедуры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса.