Finacial Times описала виртуальный эксперимент по ответному ядерному удару от США

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Специалисты по безопасности Принстонского университета разработали симулятор виртуальной реальности, где участнику предлагается сыграть роль президента США и сделать выбор при нанесении ядерного удара по стране. Журналист Finacial Times Джон Торнхилл опробовал разработку и описал эксперимент.

— Триста ядерных ракет с завыванием устремляются в сторону США. Вероятно, это превентивный удар условной России с целью уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в стране. Противоракетная оборона не может сбить многие летящие ракеты, а это означает, что два миллиона американцев погибнут, — пишет журналист.

В момент нанесения удара участник эксперимента находится в Овальном кабинете, куда за ним приходит сотрудник службы безопасности. Условного президента отводят в оперативную комнату Белого дома, где просят принять решение об ответных мерах. Для решения ситуации дается 15 минут.

Как отметил журналист, несмотря на грубые модели советников по нацбезопасности, ситуация выглядит очень реалистично и заставляет нервничать. Во многом играет роль чувство ответственности, которая возлагается на участника.

Перед президентом встает выбор: ограниченный контрудар, который приведет к гибели от 5 до 15 миллионов человек; нанесение удара по ядерным объектам противника и смерть от 20 до 25 миллионов человек; а также атака по всем объектам промышленности и руководству страны — гибель до 45 миллионов человек.

При обдумывании решения на человека идет непрерывное давление. Несмотря на это, Торнхилл признался, что решил оставить проводимую атаку без ответа. Это связано с тем, что журналист посчитал лишним необходимость быстрой ответной реакции, передает РБК.

Политолог Юрий Светов заявил «ВМ»: несмотря на высказывания некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобного сценария не последует. По его словам, ядерная война не выгодна абсолютно никому.