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Добровинский рассказал о планах брата Моисеева прилететь в РФ за наследством певца

Полина Долганова
Общество
Добровинский рассказал о планах брата Моисеева прилететь в РФ за наследством певца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Брат певца Бориса Моисеева Маркс Толкач планирует побороться за наследство именитого родственника и, предположительно, может прилететь в Москву для решения этого вопроса. Однако пока об этом говорить рано. Об этом рассказал адвокат брата артиста Александр Добровинский.

— О приезде Маркса Толкача говорить еще очень рано. Сначала нам необходимо ознакомиться с завещанием, что произойдет, думаю, в ближайшее время. Исходя из того, что мы увидим в документе, будет принято решение и необходимости присутствия Толкача, — рассказал он.

До этого стало известно, что брат певца хочет приехать в Россию из Канады, чтобы подать документы на свою долю из завещания, передает Пятый канал.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября минувшего года в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.

Будущий знаменитый певец родился 4 марта 1954 года в могилевской женской исправительной колонии. По словам Моисеева, его мама Геня Борисовна была осуждена по политической статье.

В декабре 2010 года Моисеев попал в больницу с подозрением на инсульт, и диагноз вскоре подтвердился. Состояние артиста становилось все хуже с каждым днем, оказалась парализованной левая часть тела.

Наследство Борис Моисеев брат
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