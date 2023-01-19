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Расписание поездов на Киевском направлении временно изменится 22 января

Евгений Белоусов
Город
Расписание поездов на Киевском направлении временно изменится 22 января
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Киевское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Расписание поездов на Киевском направлении МЖД будет временно изменено. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная. Скорректировано расписание аэроэкспрессов — в первой половине дня некоторые рейсы от/до аэропорта Внуково будут отменены, — говорится в сообщении.

Изменения в расписании продлятся с 01:00 до 17:00 22 января. Кроме того, на 16 часов будет закрыт один главный путь на участке от Киевского вокзала до Очакова. Уточняется, что это необходимо для модернизации системы управления движением поездов для запуска D4.

На время изменений поезда будут следовать по двум оставшимся путям. Так, поезда в область поедут по второму пути, в Москву — по третьему пути, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В 2022 году пассажиропоток фирменных экспрессов ЦППК вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Поезда с гарантированным предоставлением мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.

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