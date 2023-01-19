Студентка столичного частного колледжа избила сокурсницу молотком для мяса

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Москва, Хлебозаводский проезд Карта всех событий

На юге столицы студентка частного колледжа избила сокурсницу молотком для мяса. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

Само нападение произошло в понедельник, 16 января, в здании колледжа в Хлебзаводском проезде. 17-летняя студентка учебного заведения отпросилась с лекции в уборную, где встретила ранее незнакомую ей сокурсницу.

Когда девушка наклонилась над раковиной, чтобы умыться, она почувствовала резкую боль в затылке. Испугавшись, пострадавшая развернулась и увидела, что сокурсница стоит напротив нее с занесенным молотком для мяса. Нападавшая завершила начатое движение и успела нанести второй удар.

Потерпевшая выбежала из уборной и позвала на помощь. Персонал учебного заведения защитил студентку и вызвал скорую. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. На рану пришлось наложить два шва. Сейчас пострадавшая находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Нападавшая девушка объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание преподавателей. План удался, руководство колледжа рассматривает вопрос об исключении нарушительницы. На учете в психдиспансере девушка до этого момента не состояла. Как сообщил «МК», в учебном заведении проводится проверка.

Другое нападение на студента произошло в одном из столичных баров. Во время знакомства молодым человеком девушка неожиданно приобняла парня и откусила ему мочку уха.