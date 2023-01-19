Капремонт жилого дома 1953 года постройки завершился в Академическом районе

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, улица Кедрова, 6к3 Карта всех событий

Работы по обновлению дома 6 корпус 3 на улице Кедрова завершились в рамках программы капремонта жилого фонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР).

Объект был построен по индивидуальному проекту в 1953 году. В рамках работ специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания.

По словам заместителя генерального директора ФКР Владимира Кожиченкова, специалисты разработали уникальный проект работ по обновлению постройки и подобрали самые подходящие и качественные материалы, представленные на отечественном рынке.

Сначала специалисты промыли плоскости, заделали трещины и восстановили кирпич. Затем стены фасада были гидрофобизированы с целью их защиты от воздействия окружающей среды. Также рабочие восстановили декоративные элементы и заменили балконные экраны и водосточные трубы.

Кроме того, рабочие отремонтировали крышу здания и заменили там обрешетку, стропила и покрытие кровли.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в 15 столичных домах, являющихся объектами культурного наследия, прошли работы по капремонту и реставрации.