«Айда бриться»: Кадыров высмеял генерала Соболева за слова о запрете бород в армии

Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева. Тот недавно напомнил, что по уставу бороды в армии запрещены.

— Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках. Ведь в каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед, — заявил Кадыров.

Глава Чечни заметил, что слова Соболева — провокация, направленная против солдат-мусульман, которые носят бороды из религиозных соображений. Кроме того, добавил Кадыров, в нынешней ситуации в стране генерал-лейтенанту следует заниматься более важными делами, а не напоминать про устав.

Пока идет специальная военная операция, а солдаты находятся на передовой, не следует заниматься такими провокациями, а лучше самим появиться на фронте, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров раскритиковал генерала Владимира Болдырева, который ранее возглавлял Сухопутные войска. Глава Чечни обвинил его в плохой работе, за которую его якобы понизили.

Вскоре сам Болдырев ответил на критику и напомнил, что никто его в должности не понижал. Он, пояснил военный, просто был переведен на равнозначную должность.