Офис Зеленского признал убийство переговорщика с РФ Киреева ошибкой спецслужб Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что застреленный в феврале 2022 года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был российским агентом. Об этом он рассказал в четверг, 19 января, в интервью Delfi.

По словам Подоляка, убийство Киреева было совершено на фоне того, что между силовыми структурами Украины отсутствовала единая система координации. Помимо этого, советник главы офиса президента отметил, что данный инцидент никак не был связан с переговорами Киева с Москвой, а сам Киреев не был агентом Кремля.

До этого неназванный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в интервью WSJ рассказал, что агенты ведомства застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой — финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве.

Тело 45-летнего банкира с простреленным затылком агенты СБУ бросили на тротуаре в центре украинской столицы. Однако через несколько дней после гибели Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «Защиту государственного суверенитета».