Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Офис Зеленского признал убийство переговорщика с РФ Киреева ошибкой спецслужб Украины

Евгений Жуков
В мире
Офис Зеленского признал убийство переговорщика с РФ Киреева ошибкой спецслужб Украины
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что застреленный в феврале 2022 года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был российским агентом. Об этом он рассказал в четверг, 19 января, в интервью Delfi.

По словам Подоляка, убийство Киреева было совершено на фоне того, что между силовыми структурами Украины отсутствовала единая система координации. Помимо этого, советник главы офиса президента отметил, что данный инцидент никак не был связан с переговорами Киева с Москвой, а сам Киреев не был агентом Кремля.

До этого неназванный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в интервью WSJ рассказал, что агенты ведомства застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой — финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве.

Тело 45-летнего банкира с простреленным затылком агенты СБУ бросили на тротуаре в центре украинской столицы. Однако через несколько дней после гибели Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «Защиту государственного суверенитета».

Украина СБУ Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте