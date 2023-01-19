WSJ: СБУ убила участника первых переговоров о прекращении огня между РФ и Украиной

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Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве. Об этом сообщил изданию WSJ сотрудник СБУ.

Тело 45-летнего банкира с простреленным затылком агенты СБУ бросили на тротуаре в центре Киева. Однако через несколько дней после гибели Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «Защиту государственного суверенитета».

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что «если бы не Киреев, то скорее всего Киев был бы взят».

Киреев работал в структурах европейских и американских банков, в частности, в Credit Lyonnais, Citibank, ING и украинском Ощадбанке. В 2006 году стал работать с предпринимателями из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых считали близкими к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Позднее Клюевы переехали в РФ, а Киреев помогал им вывести активы из Украины. Один из его родственников в 2003 году стал заместителем главы СБУ. Друг банкира сказал, что ему «нравилось играть роль агента 007».

В 2021 году деятельность Киреева заинтересовала Буданова, который был недавно назначен главой военной разведки. Он позвал его на встречу и призвал использовать связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах РФ. Киреев согласился.

Позднее он участвовал в переговорах о прекращении огня, которые состоялись в Белоруссии. Но перед вторым раундом переговоров банкиру позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада. После этого он приехал в Киев и предупредил своих телохранителей, что его могут арестовать. Они подъехали к Софийскому собору, там из микроавтобусов к ним выбежали агенты СБУ и приказали сдать оружие. После этого Киреева увезли, а через полтора часа его обнаружили убитым сотрудники военной разведки. Через несколько месяцев президент Украины уволил главу СБУ, провел перестановки среди ее генералов, было заведено свыше 650 уголовных дел о государственной измене.

СБУ рассматривает три версии падения в Броварах вертолета с руководством МВД страны. Возможными причинами крушения вертолета 18 января СБУ называет нарушение правил полета и техническую неисправность воздушного судна. Также рассматривается вариант умышленных действий, целью которых была организация падения вертолета.