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Московские школьники показали спектакль о молодогвардейцах

Евгений Белоусов
Город
Московские школьники показали спектакль о молодогвардейцах
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музыкально-поэтическая постановка «Молодогвардейцы» состоялась в столичном Музее Победы. Спектакль, посвященный памяти участников подпольной организации «Молодая гвардия», подготовили ученики московской школы № 1103. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Зрителями программы стали около 50 московских старшеклассников. С помощью музыки, тщательно подобранного аудио- и видеоряда спектакль дал возможность юным зрителям погрузиться в события прошлого, задуматься о мужестве и героизме своих ровесников — молодогвардейцев, — рассказали в музее.

Во время спектакля звучала фонограмма Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Эта музыка прервалась звуками свистящих снарядов, а музыка Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича символизировала нашествие врагов. Ребята рассказывали о борьбе юных героев за правое дело, об их любви к своему народу и родной земле.

Недавно президент России Владимир Путин привел в пример работу Музея Победы по сохранению исторической памяти. В рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства отметил, что за последние несколько лет Музей Победы сильно преобразился и проводит масштабную просветительскую работу, применяя яркие материалы.

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