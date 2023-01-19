Кипр лишит гражданства попавших под антироссийские санкции 10 человек

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Попавшие под антироссийские санкции 10 человек будут лишены гражданства Кипра. Об этом в четверг, 19 января, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

— На сегодняшний день совет министров одобрил начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, всего 159 человек. Из них 10 человек находятся под санкционным режимом, вместе с 31 иждивенцем, — заявил он.

По словам кипрского министра, правительство республики находится в постоянном контакте с Евросоюзом и компетентными европейскими органами, чтобы наложение санкций было единообразным. Петридис подчеркнул, что это обязательство Кипра как члена ЕС, передает CBS.

До этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России.

Очередной пакет санкций от ЕС будет готов к концу февраля. В него, по данным агентства Reuters, планируется включить ограничения на российский ядерный сектор, запрет на ряд СМИ, а также отключение большей части банков от SWIFT.