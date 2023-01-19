«Распространенный сценарий»: эксперт рассказал, как в российских компаниях борются с харассментом

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Наиболее часто в отечественных компаниях увольняются жертвы домогательств, а не сами агрессоры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист Ильгиз Валинуров.

По его словам, агрессоров в таких ситуациях увольняют значительно реже, так как они чаще всего занимают более высокую должность.

Специалист добавил, что нормы поведения при таких конфликтах редко прописаны в уставах организаций. Часто на инциденты, связанные с харассментом, в компаниях закрывают глаза.

— В большинстве ситуаций сотруднику «грозят пальчиком» и забывают этот инцидент, как будто его никогда и не было, — отметил эксперт.

В октябре 2022 года присяжные заседатели в суде нью-йоркского района Манхэттен оправдали голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах.

Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек. Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.