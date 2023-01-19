Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе на востоке столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Ибрагимова Карта всех событий

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина 1962 года рождения, сбил подростка на пешеходном переходе в Восточном административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 19 января.

По ее словам, авария произошла на улице Ибрагимова. Женщина на машине марки Hyundai не заметила школьника 2009 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила мальчика.

Нефедова подчеркнула, что выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Восточного административного округа.

Другая авария произошла на юго-западе столицы в среду, 18 января. Водитель автомобиля не заметил велосипедиста, который пересекал перекресток с нарушением правил дорожного движения, и сбил мужчину.