«Напал во время вечеринки»: звезду сериала «Уэнсдэй» обвинили в изнасиловании

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Актер Перси Хайнс Уайт, ставший известным благодаря роли Ксавье Торпа в популярном сериале «Уэнсдэй», оказался в центре громкого скандала — актера обвиняют в домогательствах.

При этом молодой человек категорически отказался комментировать ситуацию и отключил сообщения в своих социальных сетях.

По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

— Увидела Перси Хайнса Уайта в новом шоу и была шокирована… Он напал на меня во время вечеринки, когда я была сильно пьяна. И я не одна такая… — написала одна из пострадавших.

Несколько девушек обратились за защитой в правоохранительные органы, однако их заявления не приняли. Сам Хайнс Уайт не реагирует на обвинения, передает портал Starhit.

В ноябре 2022 года стало известно, что бывшего участника корейской группы EXO Криса Ву приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование сразу по двум обвинениям.