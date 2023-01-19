Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России

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Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать вводимые антироссийские ограничения, чтобы не быть «белой вороной» в европейском политическом сообществе, однако государство хотело бы найти понимание российской стороны. Об этом в четверг, 19 января, рассказал президент Кипра Никос Анастасиадис.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что граждане РФ всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами. Несмотря на это, в Москве заявили о «метаморфозах, которые произошли с руководством обеих стран».

По словам Лаврова, из позиций, занятых странами Европы, включая Грецию и Кипр, он может сделать вывод, что их либо заставили, либо Никосия и Афины добровольно согласились подчиниться американскому диктату.

Сотрудники местных СМИ попросили Анастасиадиса прокомментировать это.

— Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен с мерами, которые решаются сообща, — передает слова кипрского лидера РИА Новости.

В свою очередь министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что попавшие под антироссийские санкции 10 человек будут лишены гражданства Кипра.