«Дарю победу»: Пригожин прокомментировал судебный процесс по иску Венедиктову* о ЧВК «Вагнер»

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Предприниматель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил «подарить победу» в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

По его словам, говорить, что данной группы не существует нужно было говорить в целях конспирации, а те функции, которые выполняла ЧВК, «не всегда могли быть публичной».

В качестве еще одного аргумента Пригожин назвал наличие большого количества врагов и завистников у «Вагнера». На сегодняшний день, как отметил создатель ЧВК «режим молчания» о группе выполнил свою задачу и больше не требуется.

— Я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Недавно Пригожин заявил, что в России идет «серьезная борьба» за уход его ЧВК из Африки. Помимо этого, как утверждает бизнесмен, в стране также пытаются урезать финансирование организации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.