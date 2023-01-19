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Будапешт призвал прекратить зверства против венгров на Украине

Евгений Белоусов
В мире
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров на Украине
Фото: Pixabay

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

— Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров, — написал он в одной из своих социальных сетей.

Причиной возмущения венгерского политика послужила ситуация в Закарпатской области Украины. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о выявлении серьезных проблем в образовании на украинском языке в регионе.

После этого с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги. Также сообщалось об увольнениях руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, передает РИА Новости.

До этого газета Financial Times сообщила, что глубокие разногласия правительств Венгрии и Украины могут оказать негативное влияние на сближение Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

По мнению журналиста Мартона Дуная, позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана касательно Украины сильно зависит от Брюсселя. В частности, речь идет о разблокировке активов для восстановления Венгрии после пандемии.

Украина Венгрия Закарпатье
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