Захарова сравнила киевские власти с террористами

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации, назвала ИГИЛ* «наивными детьми» в сравнении с киевским правительством.

— Запрещенный ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого неназванный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в интервью Wall Street Journal рассказал, что сотрудники ведомства застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой — финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в работе на Россию.

В свою очередь Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что застреленный в украинской столице, не был российским агентом.

23 февраля украинский банкир Денис Киреев передал информацию о дате начала СВО Киеву. Затем он оказался в делегации Украины на мирных переговорах с Россией. А в самом начале марта его неожиданно застрелили сотрудники СБУ. О перипетиях загадочной истории гибели Киреева — в материале «Вечерней Москвы».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.