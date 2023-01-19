RMF: Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

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Правительство Венгрии заблокировало утверждение Европейским союзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Об этом в четверг, 19 января, сообщила польская радиостанция RMF.

Речь идет о сумме в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. По полученным сведениям радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти в понедельник, 23 января, во время встречи глав внешнеполитических ведомств.

Однако в том случае, если Венгрия продолжит настаивать на своем, европейские дипломаты будут добиваться утверждения транша без участия Будапешта.

Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами — членами блока украинской стороне. Так, в прошлом году из этого фонда Киеву были оплачены поставки оружия примерно на 3,2 миллиарда евро.

До этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. Причиной возмущения венгерского политика послужила ситуация в Закарпатской области Украины.