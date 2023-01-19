Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

RMF: Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

Евгений Жуков
В мире
RMF: Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины
Фото: Pixabay

Правительство Венгрии заблокировало утверждение Европейским союзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Об этом в четверг, 19 января, сообщила польская радиостанция RMF.

Речь идет о сумме в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. По полученным сведениям радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти в понедельник, 23 января, во время встречи глав внешнеполитических ведомств.

Однако в том случае, если Венгрия продолжит настаивать на своем, европейские дипломаты будут добиваться утверждения транша без участия Будапешта.

Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами — членами блока украинской стороне. Так, в прошлом году из этого фонда Киеву были оплачены поставки оружия примерно на 3,2 миллиарда евро.

До этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. Причиной возмущения венгерского политика послужила ситуация в Закарпатской области Украины.

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте