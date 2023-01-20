Скончался американский рок-певец Дэвид Кросби

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американский певец и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби скончался на 82-м году жизни. Об этом в четверг, 19 января, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление супруги музыканта.

Вдова рассказала, что супруг умер после продолжительной болезни.

Дэвид Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1991 году в составе группы The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Певец восемь месяцев назад сообщил поклонникам о решении прекратить давать концерты, признавшись, что в его возрасте это тяжело, а он еще хочет успеть записать побольше хорошей музыки. При этом недавно Кросби заявил, что передумал и планирует опять выйти на сцену.