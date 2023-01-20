WP: Глава ЦРУ на прошлой неделе тайно встретился с Зеленским в Киеве

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На прошлой неделе в Киеве прошла тайная встреча украинского президента Владимира Зеленского с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом в четверг, 19 января, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Бернс изложил украинскому лидеру свои прогнозы касательно «военных планов Российской Федерации на ближайшие недели и месяцы». Также он предупредил главу Украины о том, что несмотря на приверженность Соединенных Штатов поддержке киевского режима, в будущем с этим могут возникнуть проблемы.

Президенту США Джо Байдену не раскрывают реальную картину того, насколько плачевно положение дел Украины на полях сражений. Об этом 13 января сообщил американский офицер разведки в отставке Филип Джиральди. Он считает, что сотрудники американских разведывательных ведомств, которые докладывают информацию главе страны, знают, что именно Байден хочет услышать. В связи с этим Джиральди отметил, что президент получает недостоверные доклады о том, что происходит в действительности на линии соприкосновения.