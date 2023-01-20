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Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в Донецкой народной республике

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в Донецкой народной республике
Фото: Минобороны РФ

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН (отдельной бригады спецназначения) взяли позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике с применением реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который сопровождает артиллерийский расчет.

По его словам, группа «Викинг» накрыла укрепрайон противника реактивными снарядами, чтобы деморализовать его перед штурмом. На эксклюзивных кадрах видно, что один из снарядов попал в блиндаж и вынудил трех украинских военнослужащих выбираться из-под завалов.

Солдаты ВСУ попытались отстреливаться и удержать позицию, но были встречены активным огнем 1-й ОБСпН и установки РСЗО, из-за чего они обратились в бегство. В результате украинские позиции были захвачены российскими военными.

Видео: Telegram / РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под оперативный контроль четыре поселка около города Орехова в Запорожской области. Об этом 19 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, эти результаты являются «локальным успехом».

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