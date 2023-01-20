Синоптики пообещали москвичам теплую и ветреную погоду 20 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пятницу, 20 января, в столичном регионе ожидается пасмурная и ветреная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–2 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. Но температурные показатели не опустятся ниже минус 3–5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, аномально теплая погода, которая наблюдается сейчас в столице, закончится уже в первый выходной день. К утру субботы, 21 января, температурные показатели достигнут минус 2 градусов, местами сформируется гололедица, ожидается переменная облачность.