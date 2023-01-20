Иностранные аналитики выяснили, сколько западных компаний покинули РФ

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Менее девяти процентов западных компаний покинули российский рынок, а большая часть — продолжает работать. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

До начала спецоперации 2405 компаний и 1404 их «дочки» из стран ЕС и G7 вели свой бизнес в России, а к концу ноября менее девяти процентов из этих фирм продали примерно по одной «дочке» в РФ. При этом темпы продаж к концу 2022 года практически не ускорились.

Так, российский рынок покинули меньше 18 процентов дочек из США, 15 процентов — из Японии, 8,3 процента — из Евросоюза. Остались же в стране 19,5 процента компаний из Германии, 12,4 процента американских фирм и семь процентов — японских, передает РИА Новости.

До этого глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что зарубежным брендам, которые покинули российский рынок, будет непросто вернуться. По его мнению, России удалось успешно наладить импортозамещение во многих сферах общественной жизни.