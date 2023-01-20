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Два трамвайных маршрута задерживаются в Тимирязевском районе

Лейла Алиева
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Два трамвайных маршрута задерживаются в Тимирязевском районе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Костякова Карта всех событий

Трамвайные маршруты № 27 и 29 задерживаются на улице Костякова. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что трамваи задерживаются в районе остановки «Улица Костякова», их маршруты временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» жителей столицы призывали следить за объявлениями водителей и быть внимательными.

Накануне на одной из станций Арбатско-Покровской линии московского метрополитена человек упал на пути, из-за чего были увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии. Позднее в Дептрансе сообщили, что движение поездов было введено в график.

Москва Задержания Трамваи Тимирязевский район
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