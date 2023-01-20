Два автобусных маршрута продлят до остановки «Бархатная роща» в Воскресенском

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Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

Маршруты автобусов № 577 и 879 будут продлены 21 января до остановки «Бархатная роща», с такой просьбой к властям обратились жители ТиНАО. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенского удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан». Помимо этого, улучшится транспортное сообщение между поселениями Московский, Воскресенское и поселком Марьино.

На текущий момент на двух вышеуказанных автобусных маршрутах работает 13 современных автобусов большого и особо большого класса, которые перевозят более 3,5 тысячи пассажиров в будний день и около 1,1 миллиона пассажиров в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении десяти новых автобусных маршрутов в столице. Больше всего новых маршрутов появилось в Новой Москве и на юго-востоке города — по три в обоих округах. Новыми путями пользуются свыше 22 тысяч горожан ежедневно.

Помимо этого, из-за проведения строительных работ автобусы временно перестали ходить через торговый комплекс «Славянский мир».