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Приметы и советы

Свыше 330 тысяч «квадратов» жилья появится в Чертанове Южном и Новогирееве

Араз Салехов
Город
Свыше 330 тысяч «квадратов» жилья появится в Чертанове Южном и Новогирееве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 650 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой застройки смогут построить инвесторы на участке бывшей промзоны Красный Строитель в Чертанове Южном и неэффективно используемой территории в Новогирееве. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Строительство жилья в Москве традиционно вызывает высокий интерес у инвесторов...Так, сейчас на торги выставлено право на реорганизацию двух площадок на юге и востоке Москвы. Суммарно девелоперы смогут построить на них свыше 330 тысяч квадратных метров жилья, — отметил он.

Для участия в аукционах необходимо подать заявку до 30 января и 6 февраля 2023 года соответственно, его участниками могут стать как инвесторы, так и правообладатели. Бывшая промзона Красный Строитель расположена недалеко от станций метро «Аннино» и «Улица Академика Янгеля», а неэффективно используемая территория на Кусковской улице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Гаман сообщил, что столица выставила на торги право реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт», которая расположилась на севере города. Площадь предлагаемого участка составила 2,7 гектара.

Строительство Район Новогиреево Максим Гаман Москва Район Чертаново Южное
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