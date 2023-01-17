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Право на реорганизацию участка бывшей промзоны на севере Москвы выставили на торги

Александр Афонин
Город
Право на реорганизацию участка бывшей промзоны на севере Москвы выставили на торги
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Столица выставила на торги право реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт», которая расположилась на севере города. Об этом во вторник, 17 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— На участке можно построить офисные комплексы, магазины, фармацевтическое производство, кафе и рестораны. Также инвестор сможет возвести технопарк. Его параметры будут определены после разработки проекта планировки территории, — сказал он.

Площадь предлагаемого участка составила 2,7 гектара. Он расположился неподалеку от станции Лианозово МЦД-1 и Дмитровского шоссе. Победитель торгов сможет построить объекты промышленного назначения общей площадью более 81 тысячи квадратных метров.

Заявочная компания на участие в аукционе продлится до 26 января. Сами торги пройдут 7 февраля, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках комплексного развития территорий в городе реорганизуют участок вдоль Красносельского тупика. По окончании работ горожане смогут там комфортно заниматься спортом.

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