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Ефимов: В Красносельском тупике реорганизуют неэффективно используемый участок

Лейла Алиева
Город
Ефимов: В Красносельском тупике реорганизуют неэффективно используемый участок
Фото: Пресс-служба
Москва, Красносельский тупик Карта всех событий

В рамках комплексного развития территорий в городе реорганизуют неэффективно используемый участок вдоль Красносельского тупика недалеко от Верхней Красносельской улицы. Об этом в субботу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На участке 0,36 гектара планируется построить спортивные объекты, в том числе расширить площадку для расположенной рядом общеобразовательной Пушкинской школы № 1500. Площадь сооружений составит 2,5 тысячи квадратных метров, — сказал представитель мэрии.

Горожане смогут комфортно заниматься спортом в результате реализации проекта, добавил он. Провести реорганизацию сможет собственник, городской оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях владельцы имущества получат компенсацию в размере его рыночной стоимости.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, реорганизация промзон позволяет повысить инвестиционную привлекательность города.

Парламентарий добавила, что зимой на аукцион планируется выставить территорию бывшей промзоны «Красный строитель», «Вагоноремонт», участок на Алтуфьевском шоссе и владение 12 на улице Кусковской.

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