Депутат МГД Гусева: Реорганизация промзон повысит инвестиционную привлекательность столицы

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Аукционы на право комплексного развития территорий неэффективно используемых бывших промышленных зон пройдут в Москве, что позволит реорганизовать участки и создать там до 14 тысяч новых мест приложения труда. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, возвращение промзон в активный экономический оборот и создание там комфортных для жизни районов представляет собой большой объем работ.

Депутат добавила, что этой зимой на аукцион планируется выставить территорию бывшей промзоны «Красный строитель», «Вагоноремонт», участок на Алтуфьевском шоссе и владение 12 на улице Кусковской. В совокупности эти зоны занимают более 66 гектаров земли, там построят свыше 330 квадратных метров жилья и 580 «квадратов» нежилых помещений.

— Инвесторам будут предложено множество вариантов решений, проектов, концепций, которые будут прибыльными и для бизнеса, и для города — благодаря созданию рабочих мест, росту налогооблагаемой базы, — подытожила Гусева, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по программе комплексного развития территорий будет реорганизован неэффективно используемый участок между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе Аэропорт в Москве.