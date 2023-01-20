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Пожар в квартире жилого дома в Москве произошел из-за загоревшегося холодильника

Араз Салехов
Происшествия
Пожар в квартире жилого дома в Москве произошел из-за загоревшегося холодильника
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Москва, Бескудниковский бульвар, 36 Карта всех событий

Специалисты ликвидировали пожар в квартире жилого дома в Бескудниковском районе, возникший из-за загоревшегося холодильника. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, вечером в четверг службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома на севере столицы. В частности, пожар возник по адресу Бескудниковский бульвар, дом 36. В квартире загорелся холодильник — площадь пожара составила пять квадратных метров.

По приезде звено газодымозащитной службы провело разведку, после пожарные локализовали огонь с помощью водяного ствола в 19:39 по московскому времени. В Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» уточнили, что пострадавших на месте происшествия не оказалось.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

До этого на севере столицы произошел еще один пожар в жилом доме. Как уточняется в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в квартире дома № 18 в 3-м Новомихалковском проезде. Бригада прибыла на место происшествия, специалисты оценивают обстановку.

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