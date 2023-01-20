«Самодовольный хапуга-миллионер»: британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета

Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что крушение вертолета в Броварах является следствием спецоперации РФ.

«Несчастным случаем» оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти», — возмутился один из пользователей.

«Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине», — заявил другой.

«Западные правительства должны убрать этого парня. По крайней мере они однозначно должны перестать его поддерживать», — предложил третий пользователь.

«Всего год назад никто понятия не имел, кто такой этот самодовольный хапуга-миллионер», — написал еще один читатель и добавил, что скорее всего Зеленский уже заканчивает строительство своего нового дома в Великобритании.

Реакция жены украинского лидеры Елены на трагедию с вертолетом также возмутила граждан Великобритании. Так, в среду, 18 января, были опубликованы снимки плачущей украинской первой леди, принимавшей участие в ВЭФ в Давосе.