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Британцев возмутила реакция Зеленской на крушение вертолета в Броварах

Юлия Курганова
В мире
Британцев возмутила реакция Зеленской на крушение вертолета в Броварах
Фото: flickr/worldeconomicforum

Граждан Великобритании возмутила реакция супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены на новость о гибели 18 человек при крушении вертолета в Броварах. В среду, 18 января, были опубликованы снимки плачущей украинской первой леди, принимавшей участие в ВЭФ в Давосе.

Читатели газеты Daily Mail назвали реакцию Зеленской неискренней и показательной и усомнились в том, что она «проронила хоть одну слезинку» по тысячам погибших в Донбассе из-за действий украинских военных.

Пользователи назвали жену президента Украины «очередной актрисой» и предложили дать ей «стодолларовую купюру, чтобы она вытерла слезы».

Один из пользователей задался вопросом, «критиковали ли когда-либо Зеленского люди, которые находились в вертолете».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры он загорелся. Позже выяснилось, что на борту упавшего вертолета были глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.

Зеленская посетила Всемирный экономический форум в Давосе. Но читатели издания Daily Mail раскритиковали ее, посчитав, что эта поездка ударит по карманам жителей Европы.

Украина СМИ Вертолеты жертвы крушения Елена Зеленская
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