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Жена украинского президента Елена Зеленская посетила Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Однако читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали жену главы Украины, посчитав, что ее поездка туда ударит по карманам жителей Европы.

«У нее определенно есть несколько чемоданов, полных наших налоговых денег, чтобы положить их на хранение, пока она там», — отметил интернет-пользователь SaneOrNo.

Пользователь Theoaktree назвал поездку супруги украинского лидера «роскошными каникулами». При этом shaun1976 сыронизировал, заявив, что «британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни».

В Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). В этом году мероприятие проходит без участия бизнесменов из России и Китая. ВЭФ уже открыто называют «гимном глобалистской элите». Что такое глобализм, почему он провалился и готов вновь возродиться — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК за слова о приоритете Украины. Многие комментаторы отметили, что на текущий момент Евросоюз ставит в приоритет не те цели. Вместо решения внутренних проблем объединение пытается разобраться с вопросами внешней политики, которые меняют положение до неузнаваемости.