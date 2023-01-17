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«Элиты паразитируют на мировой экономике»: что такое глобализм и почему он провалился

Илья Ашуров

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В мире
Что такое глобализм и почему он провалился
Фото: president.gov.ua

В Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). В этом году мероприятие проходит без участия бизнесменов из России и Китая. ВЭФ уже открыто называют «гимном глобалистской элите». Что такое глобализм, почему он провалился и готов вновь возродиться — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое глобализм

Глобализм часто путают с глобализацией, хотя это совершенно разные понятия. Так, под глобализацией понимается все более усиливающаяся взаимосвязанность мира — в экономике, культуре, правовых и иных отношениях. Самый простой и понятный «продукт» экономической глобализации — банка кока-колы, которую можно купить почти в любой стране мира.

В ООН глобализацию называют «неизбежным явлением в истории человечества». Между тем глобализм является ее возможным (и чаще всего негативным) политическим последствием. Глобализм определяют как стремление сверхдержавы вмешиваться во внутренние дела других стран, навязывая им свою волю.

— Глобализм — это создание чего-то общего, то, ради чего можно поступиться национальными интересами, — объясняет «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Иными словами, глобализм — желание подвести весь мир под общий знаменатель и навязать всем странам единую «правильную» систему жизни. Например, демократию по-американски.

— Очень долго страны-лидеры хотели превратить мир в себя или включить в себя весь мир, — говорит эксперт. — Растянуть пределы США до пределов мира. Но такая редакция глобализма, очевидно, не сработала.

Глобализм vs суверенитет

Глобализация как первопричина глобализма — явление неоднозначное. Например, ООН уже признала, что от экономической интеграции выиграли далеко не все страны, а Африка и вовсе не получила от нее никакой выгоды.

В то же время глобализм — почти всегда негативное явление. Его прямые последствия — лишение стран самобытности и суверенитета. На это, в частности, в ходе выступления на прошлогоднем Валдайском форуме обратил внимание президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество стран никак не должно ущемлять их независимость и самобытность. Также президент провел четкую грань между глобализмом и полезной миру глобализацией.

— Если глобализм — это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция — это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем, — сказал он.

Почему глобализм провалился

В последние годы страны начали стремиться к большей самодостаточности. Лидеры глобализации (и потенциальные проводники политики глобализма) сконцентрировались на своих внутренних проблемах. Пандемия COVID-19 показала, что в критический момент можно надеяться только на себя.

Так, две крупнейшие экономики мира создали протекционистские программы поддержки национальных производителей. В США — байденовские Buy American («Покупай американское») и программа инвестиций в инфраструктуру, а в Китае — стратегический проект Made in China 2025. Обе страны стремятся к технологической и производственной независимости друг от друга.

Курс на самодостаточность взяли и другие страны. Например, в Евросоюзе говорят о необходимости цифрового суверенитета. В Индии создали программу «Самостоятельная Индия», которая поощряет производство ключевых товаров внутри страны. В России обсуждается концепция «островизации».

Однако провал государственного глобализма (прежде всего американского) не означает его окончательного искоренения. На смену приходит глобализм элитарный — его проповедуют финансовые элиты. Именно их представители собрались на форуме в Давосе.

По словам Журавлева, мировой финансовый истеблишмент преследует только свои интересы, не считаясь с национальными, в том числе американскими.

— И вот эта олигархия проталкивает глобализм, у которого нет страны-победителя, ведь сами они могут жить где угодно, — поясняет политолог. — В итоге выигрывает только небольшая группа людей, которая просто паразитирует на всей мировой экономике.

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