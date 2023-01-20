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Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: depositphotos

На юго-востоке столицы в квартире одного из домов нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

В совершении убийства подозревается муж погибшей. Его задержали. В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел 13 января, когда тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на улице Советской Армии. Позже выяснилось, что неизвестный в перчатках и балаклаве напал с ножом на нее. Мужчина более десяти раз ударил жертву ножом, после чего спрятал тело в квартире, замыл следы крови и скрылся. О том, кто убил москвичку и что стало причиной жестокой расправы, — в материале «Вечерней Москвы».

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