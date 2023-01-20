Ефимов: Москва помогла 23 компаниям разместить производства на территории города

Фото: Пресс-служба

Москва помогла в прошлом году 23 компаниям подобрать площадки для размещения производств на территории столицы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В свое развитие они (компании — прим «ВМ») инвестируют 4,2 миллиарда рублей. Размещение производств в столице помогает инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и большому набору мер системной поддержки, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, многие компании обратились за помощью в размещении предприятий на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», резиденты которой получают значительные льготы. Эти льготы 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.

Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что Москва предлагает предприятиям более 20 мер системной поддержки. Так, компании, которые строят в Москве новые производства и расширяют действующие предприятия в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год.

До этого Ефимов сообщил, что по итогам января–ноября 2022 года рост столичного промышленного производства в Москве составил 9,1 процента.

Московские заводы делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей. Кроме того, ощутимую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города.

Он также сообщил, что с 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, за право реализации проектов они уже уплатили в бюджет Москвы более четырех миллиардов рублей.