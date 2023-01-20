Дерматолог Барредо перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи

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Врач-диетолог, эндокринолог Алена Барредо рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для улучшения состояния кожи.

Так, необходимо регулярно употреблять жирные сорта рыбы. В рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, обеспечивающие оптимальный уровень влажности кожи и ее эластичность.

Стоит включить в рацион квашеную капусту. Она содержит большое количество витамина С, который улучшает синтез коллагена. В результате кожа становится упругой и подтянутой. Еще один полезный овощ — морковь. Она содержит большое количество бета-каротина, это предшественник витамина А.

Кроме того, стоит обратить внимание на гранат. В этом фрукте содержатся вещества, которые улучшают всасываемость железа в кишечнике, что хорошо сказывается на состоянии кожи, передает Life.ru.

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