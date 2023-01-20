Автоэксперт Баканов сообщил, что в России вырос спрос на электромобили

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В России за прошлый год было продано порядка трех тысяч электромобилей, что показывает увеличение спроса на подобные машины. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов.

При этом эксперт отметил, что зарядная инфраструктура в стране для таких машин находится еще в зачаточном состоянии. В 2023 году количество проданных электромобилей, по мнению Баканова, может вырасти до 10 тысяч.

Баканов отметил, что пока люди приобретают дорогие электромобили как дорогие игрушки или развлечение. В настоящее время такие машины не стали товаром народного потребления, передает РИАМО.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей». Там глава государства осмотрел российский экспериментальный образец электрокроссовера С-класса E-NEVA, передает ФАН.

До этого стало известно, что АвтоВАЗ может наладить производство электромобиля на заводе Nissan в Петербурге.