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Приметы и советы

Сомнолог Новиков рассказал, что делать при проблемах с засыпанием

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог Новиков рассказал, что делать при проблемах с засыпанием
Фото: Pixabay

Если человек долго не может уснуть вечерами, то ему следует обратить внимание на подготовку ко сну. Стоит убрать физическую активность вечером и отказаться от тонизирующих напитков. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Также необходимо обратить внимание на температуру в помещении. Оптимальной считается температура 16–18 градусов. Также в помещении для сна должна быть абсолютная темнота.

Перед сном не нужно смотреть телевизор, пользоваться гаджетами. По ночам при бессоннице не стоит читать в кровати, постоянно смотреть на часы.

Из медикаментозных средств можно самостоятельно использовать мелатонин — он продается в аптеках без рецепта, можно использовать успокаивающие травы, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что большинство петербуржцев хотят отказаться от вредных привычек в 2023 году. Так, 69 процентов планируют избавиться от недосыпа и отдыхать не менее 7–8 часов, передает издание «Невские новости».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.

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