Технологический промышленный парк построят в Молжаниновском районе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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В столице утвердили проектную документацию для строительства здания технологического промышленного парка на севере Москвы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Площадь застройки объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены также здание котельной с дымовой трубой, контрольно-пропускные пункты, насосная станция с резервуарами пожаротушения, — отметил он.

Заммэра добавил, что на территории комплекса планируется устроить проезды и тротуары, выполнить благоустройство территорий и сформировать наземный паркинг. Объект построят на территории коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) «Химки» в Молжаниновском районе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о строительстве свыше 330 тысяч квадратных метров жилья на участке бывшей промзоны «Красный Строитель» в Чертанове Южном и неэффективно используемой территории в Новогирееве. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, для участия в проекте необходимо подать заявку до 30 января и 6 февраля 2023 года соответственно, его участниками могут стать как инвесторы, так и правообладатели.