Браконьер убил краснокнижного манула в Туве

Фото: Пресс-служба зоосада

Правоохранители задержали в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного манула. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в местном министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, убитого кота обнаружили в багажнике машины «Лада Калина» на 31-м километре автотрассы А161 «Ак-Довурак-Абакан». Автомобиль вел 43-летний житель села Аксы-Барлык. В салоне также находились соседи мужчины по селу.

Во время досмотра машины полиция обнаружила там камуфляжный рюкзак с тушей дикого животного.

Позже правоохранители установили, что манула добыл 56-летний пассажир машины. По его словам, он установил проволочную ловушку рядом с селом Дон-Терезин.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Тыва

По факту случившегося проводится проверка, подытожили в ведомстве.

В декабре в районе жилых домов города Фокино в Приморском крае несколько раз видели краснокнижного амурского тигра, а до этого зверь загрыз собаку в поселке Дунай. В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира подтвердили, что тигр, которого обнаружили в Фокине, и загрызший собаку зверь — это одно и то же животное. Теперь его будут ловить.