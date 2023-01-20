Тишковец назвал заключительный день оттепели в центре России

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Последним днем оттепели в центральных регионах России станет 20 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 20 января.

— Заключительным днем нетипичной для Крещения оттепели будет пятница. Обычно такие вторжения субтропического тепла с температурным фоном на 9–10 градусов выше нормы происходят в Центральной России не чаще одного раза в 5–6 лет, — пояснил он.

В этот день дневная температура воздуха составит до 1–6 градусов, а с 21 января начнется похолодание. Таким образом, к будущей неделе в центральных регионах России установится нормальная январская температура до минус 13 градусов. При этом морозы не вернутся к рекордной отметке, рассказал синоптик в интервью радио Sputnik.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. К утру субботы, 21 января, температурные показатели достигнут минус двух градусов, местами сформируется гололедица, ожидается переменная облачность.