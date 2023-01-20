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СМИ: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Араз Салехов
Общество
СМИ: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию
Фото: depositphotos

Концерн Toyota принял решение восстановить прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания в России. Это стало известно в ходе судебных разбирательств российской «дочки» «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.

— Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов). Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой, — говорится в сообщении.

При этом полноценные поставки не могут возобновиться из-за серьезного нарушения логистических цепочек поставок. Также представители Toyota отказались комментировать ситуацию с параллельным импортом и вопрос, будет ли концерн в него входить, сообщают «Известия».

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц, сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.

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