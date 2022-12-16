«Каждый выживает, как может»: на каких автомобилях будут ездить россияне в 2023 году

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К концу текущего года на складах российских автодилеров останется от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц. Об этом сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.

Продажи упали

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что прогнозы экспертов о нехватке машин на складах начинают сбываться.

— Дефицит — совсем не новость. У кого-то осталось побольше машин, у кого-то поменьше, премиум в основном распродан. Зависит от региона, дилерской сети и того, какие были запасы. Вряд ли можно какое-то среднее арифметическое вывести. Но полгода назад мы говорили о том, что машины на складах закончатся, — вот это время и пришло, — рассказал специалист.

В 2021 году в РФ было продано около 1,6 миллиона легковых автомобилей, несмотря на то что цены уже были завышенными. При этом потребность россиян в легковых автомобилях была гораздо выше, продажи тормозились именно ценами и дилерскими накрутками, уточнил эксперт.

Так как в 2022 году цены выросли еще больше и продажи значительно упали, автодилерам пришлось значительно пересматривать свой бизнес, объяснил Гудков:

— Автодилеры в последние полгода проводят смену деятельности. Кто-то торгует подержанными автомобилями, кто-то переходит на китайские бренды, но там конкуренция просто огромная за то, чтобы стать дилером любой китайской марки. Кто-то вообще меняет сферу деятельности и переходит чисто на автосервис. Каждый выживает, как может.

На вторичном рынке ситуация пока стабильная: все еще продается достаточно хороших автомобилей, произведенных три, пять или семь лет назад, заметил эксперт. Закончиться одновременно они не смогут, поэтому, если не будет серьезных экономических потрясений, вторичный рынок в следующем году останется примерно в таком же состоянии, как и в 2022 году, уверен собеседник «ВМ».

Пришло время для Китая

По мнению Гудкова, в следующем году основными машинами на первичном рынке станут «Лады» и автомобили китайских брендов. Российский автопром способен занять до половины рынка, а основными представителями китайских марок окажутся уже известные россиянам бренды, спрогнозировал специалист.

— В следующем году доля «Лады» может достичь 50 процентов, если они сдержат свои обещания по выпуску 400 тысяч автомобилей. Не очень понятно, где они разом возьмут так много комплектующих, но, если обещают, то пусть отвечают за свои слова. Следующими по популярности будут автомобили китайских брендов — прежде всего, тех марок, которые издавна представлены в России, показывают хорошие продажи на протяжении нескольких лет и у кого есть заводы в России или Белоруссии. Это Geely, Great Wall (Haval) и Chery с их побочными марками, — объяснил собеседник «ВМ».

Падение цен не исключено

В следующем году объем авторынка останется на уровне нынешнего года с колебаниями в пределах 10–20 процентов, отметил Гудков. Параллельный импорт в отношении ушедших из России марок оказался сложным в реализации, поэтому по таким маркам осуществляются только разовые поставки. При этом уже имеющиеся запасы на складах закончатся, однако появятся другие машины: в частности, в статистику могут попасть завод «Москвич» и какие-нибудь новые китайские марки.

Падение цен на автомобили в 2023 году возможно в случае, если будут предприняты меры регулирования, считает Гудков.

— Пока у нас все еще свободный рынок: если дорого, покупают меньше, будет дешевле — купят больше. Если сейчас Lada Granta будет снова стоить 500 тысяч рублей, то продадут и два миллиона автомобилей. Естественно, не только Lada Granta, но сам рынок вырастет кратно. Однако если высокие цены сохраняются в условиях дефицита, значит, они устраивают и покупателей, и продавцов. Единственный неизведанный фактор здесь: возможный искусственный контроль за ценами на новые машины, о котором говорил президент. Пока непонятно, как это можно реализовать. Но вдруг это действительно сработает? Например, уберут зарубежные пошлины или утилизационный сбор, понизят налоги и т.д. Таким образом действительно цены можно понизить, — заключил специалист.