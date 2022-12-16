СМИ: В России иномарок осталось на месяц продаж

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К концу текущего года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества транспорта хватит на один месяц. Об этом сообщила Ассоциация российских автомобильных дилеров.

— По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами, — заявил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В 2023 году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц. В частности, в России почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, пишут «Известия».

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем примечательна Lada Vesta NG и есть ли у нее шанс на рынке. Если бы новая модель Vesta пошла в продажу сейчас, она могла бы стоить примерно в полтора раза дороже Lada Granta, уверен эксперт.

Кроме того, названы самые популярные автомобили осени в России. Так, этой осенью наиболее востребованными среди россиян стали автомобили корейских марок Hyundai и Kia, а также японская Toyota.