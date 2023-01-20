Автомобиль насмерть сбил пенсионера на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы иномарка насмерть сбила пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 20 января.
По данным ведомства, авария произошла на улице Декабристов в районе дома № 17. Мужчина 1948 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля Opel Astra не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пенсионер скончался в машине скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Еще один наезд на пешехода произошел в четверг, 19 января, на востоке столицы. На улице Ибрагимова водитель иномарки сбил школьника 2009 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.